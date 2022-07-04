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Мер Слов'янська Лях: Місто стало прифронтовим, війська РФ за 7-10 кілометрів від нас

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Окупанти наближаються до Слов'янська, місто стало прифронтовим.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якомога більше людей, тут вчорашня подія (обстріл. - Ред.) стала маркером і люди більш активно стати виїжджати з міста. Вчора виїхало 70, на завтра уже записалось 200 людей, які поїдуть з міста і далі евакуація продовжується. Йде у двох напрямках - Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова", - розповів він.

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За його словами, лінія фронту біля міста не змінюється тривалий час.

"Місто з перших днів початку військових дій допомогає і цей процес нескінченний. Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев'ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися", - додав Лях.

Міський голова розповів, на якій відстані від міста на різних напрямках перебувають рашисти.

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"Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка - це 7-10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини - це 30 км. Якщо напрямок Святогірська - це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту - така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати", - підсумував мер.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • olele
    ... і тепер ви знаєте, кому за це дякувати

  • stels400
    Слов'янськ - Бахмут це ті точки де повинні зупиняти ворога.І там вже гратися 1 до 10 не повинно бути.Вони оголили всі фланги вкидаючи кулак в цьому направленні .Значить потрібно їх давити.Ці міста з яких не можна відходити або здавати.Ми вирівняли фронт це те що було потрібно.Тепер настав час вводити резерви і зброю яку тримали.Питання не до ЗСУ це наші герої всі питання тільки до командування.
  • Konsatntin Kotsan
    Це нічого не дасть, жодної дієвої тактики, яка б реально могла щось реально змінити на фронті нема.
    РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
    І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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