Швеція після вступу в НАТО підтримуватиме членство України, - прем’єрка Швеції Андерссон

Прем'єр-міністерка Королівства Швеція Магдалена Андерссон заявляє, що її країна після вступу в Організацію Північноатлантичного договору підтримуватиме політику відкритих дверей для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністерка Швеції сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона заявила, що Швеція не буде лобіювати приєднання України до НАТО, поки повноцінно сама не стане членом.

"Але я можу вам сказати, що коли ми станемо членом, ми одразу будемо підтримувати політику НАТО відкритих дверей для України", - заявила Андерссон.

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