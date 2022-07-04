Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня

Військова прапор України на острові Зміїний не підняли, а доставили гелікоптером.

Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - пояснила Гуменюк.

При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ.

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