Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня
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Військова прапор України на острові Зміїний не підняли, а доставили гелікоптером.
Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - пояснила Гуменюк.
При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".
"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ.