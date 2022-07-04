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Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня

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зміїний
Військова прапор України на острові Зміїний не підняли, а доставили гелікоптером.

Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - пояснила Гуменюк.

При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Може речником треба слова підбирати ретельніше. Все таки аудиторія велика.
  • Danilo Kosmina #241992
    та все нормально, сам острів з сухою травою на фоні моря та неба в кольорах нашого прапора ВЖЕ є символом України..
    все по-феншую - природа нам допомагає
  • Сергей Ткаченко #455867
    Міняти речників. На тих, що можуть з першого разу озвучити думку.
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