Рашисти зруйнували або окупували 90% вітрових і 30% сонячних електростанцій в Україні, - Галущенко

Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні.

Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни - ред.) вже зруйнували, пошкодили або окупували багато наших станцій та установок. Зокрема, коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% станцій окуповано або зруйновано", - зазначив Галущенко.

Крім того, руйнації чи захоплення зазнали 30% сонячних станцій, 30,1% когенераційних установок, а також Запорізька АЕС.

Міністр наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.

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