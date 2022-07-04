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Рашисти зруйнували або окупували 90% вітрових і 30% сонячних електростанцій в Україні, - Галущенко

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вэс
Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні.

Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни - ред.) вже зруйнували, пошкодили або окупували багато наших станцій та установок. Зокрема, коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% станцій окуповано або зруйновано", - зазначив Галущенко.

Крім того, руйнації чи захоплення зазнали 30% сонячних станцій, 30,1% когенераційних установок, а також Запорізька АЕС.

Міністр наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Петро Якимчук #487385
    Подякуй за це своїй опі і в першу чергу дєрмаку та й верещучці за оперативність розмінування кримського перешийку та мостів і дамб. Амінь!
  • Марина Кравець
    текс..це дзвіночок, що нам потроять ціну на ліпєстрічество?
  • Aleks Козаченко
    оккупировали украли вывезли
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