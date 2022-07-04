Триває збір та аналіз інформації про те, хто може потрапити до реєстру олігархів, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що наразі триває збір та аналіз інформації стосовно того, хто може потрапити до реєстру олігархів і які наслідки це матиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Указом Президента України було затверджено положення про Реєстр олігархів. На жаль, із початком повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави пріоритетність закону про деолігархізацію дещо знизилась. Втім, він не втратив своєї актуальності. Наразі триває збір та аналіз інформації стосовно того, хто може потрапити до цього реєстру і які наслідки це матиме. Оскільки закон про деолігархізацію був введений у дію ще на початку травня цього року, юридично така опція вже є", - зазначив Малюська.

Він додав, що додаткової актуальності виконанню цього закону надали також висновки Європейської комісії, яка рекомендувала імплементувати такий закон.

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За словами Малюськи, "і це є передумовою для початку переговорів про вступ України до ЄС не як кандидат, а вже як повноправний член спільноти".