Україна сама вирішуватиме, коли у війні з РФ давати шанс дипломатії, - голова ОБСЄ Рау

Україна як жертва агресії має сама вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори з агресором.

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау під час щорічної сесії Парламентської асамблеї ООН у Бірмінгемі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Яка тут роль дипломатії? Моя відповідь: це залежить від жертви, вона має вирішувати, коли і за яких обставин, на яких умовах вона готова вести переговори з агресором. Українці платять прямо зараз найвищу ціну за їх незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Це їм вирішувати, коли дипломатії має бути надано шанс", - сказав Рау, відповідаючи на запитання про роль дипломатії у врегулюванні російсько-української війни.

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За словами чинного голови ОБСЄ, важливо спочатку усвідомити, "яким є справжнє обличчя цієї війни". "У нас є агресор, і у нас є жертва. Агресор не має права робити те, що він робить. Для агресії немає жодних виправдань з точки зору міжнародного права. Жертва має усі права на самооборону. Жертва має усі права очікувати підтримку та допомогу з боку тих, хто переконаний, що міжнародне право має бути в основі міжнародних відносин", - додав він.

Рау зазначив, що зобов’язання усіх дипломатів, у т.ч. в ПА ОБСЄ– "чекати, коли українська сторона покличе". "Коли вони (українці – ред.) будуть готові і вирішать, що з точки зору їх національних інтересів потребуються дипломатичні зусилля і наше втручання – тоді ми повинні бути готовими відреагувати", - сказав чинний голова ОБСЄ.