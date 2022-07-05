Українська делегація вперше взяла участь у параді до Дня незалежності США у Вашингтоні

Українська делегація вперше взяла участь у параді на честь Дня незалежності США, який проходив у Вашингтоні. Святкування в столиці триває цілий день і починається з ходи центральною вулицею міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

У параді, організованому Національною парковою службою США, взяли участь оркестри, військові підрозділи, відомі творчі колективи. Українська делегація несла попереду великий національний прапор, а також банери з вдячністю Сполученим Штатам за підтримку.

У параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації" Пласт", команда посольства України в США та громадські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.

Святкування Дня незалежності США у Вашингтоні завершує святковий феєрверк на головній алеї столиці. Зазвичай феєрверк в столиці приходять подивитися більше ніж 700 000 чоловік.

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