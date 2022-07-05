Протягом 4 липня на південному напрямку знищено 30 окупантів, 1 танк Т-64, 1 РСЗВ, 1 САУ та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 4 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному Фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "В нашій операційній зоні противник не припиняє обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Намагається провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу. У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами. На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю. Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в рф.

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Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів.

З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.

Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.

У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника.

Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки, на Херсонщині.

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

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В північно-західній частині Чорного моря наразі 3 надводних та 2 підводних носії "Калібрів", в готовності до застосування понад 30 ракет.

Крім того, занепокоєння ворога встановленням контролю за островом Зміїним українською стороною, активізує їх авіацію. Отже загроза ракетних ударів по Одесі, області та Миколаївщині, в тому числі і з неба – досить суттєва та імовірна.

Тим часом у пропагандистських пабліках вкотре шириться інформація, що в одеських школах по всьому місту облаштовано укріплені вогневі точки. Не території навчальних закладів знаходиться важка техніка та артилерія. Як правило окупаційні війська періодично запускають подібні фейки, щоб потім виправдовувати свої атаки по соціальній інфраструктурі.

Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не сприймайте на віру весь потік інформації, вчіться розрізняти правду від фейків".

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