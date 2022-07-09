В Конгресі США просять Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією

Перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака", - заявила конгресвумен.

"На підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення", - зазначила Спартц.

За словами конгресвумен, США беруть матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Також Спартц зазначила, що Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, "як добре відомо президенту Байдену, затягує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

Читайте також: Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов

"У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - зазначила вона у листі.

Нагадаємо, Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася на Чернігівщині та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Читайте: Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін