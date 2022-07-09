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У межах чергового пакета військової допомоги США Україна вперше отримає високоточні снаряди калібру 155 мм, - Міноборони

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У межах чергового пакета військової допомоги США Україна вперше отримає високоточні снаряди калібру 155 мм, - Міноборони
У межах нового пакета військової допомоги, затвердженого президентом США Джо Байденом у п’ятницю, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило міністерство оборони США.

"Це новий вид артилерійських снарядів 155 мм. Він має більшу точність. Він надасть Україні здатність точно вражати конкретні цілі. За рахунок точності він буде більш ефективним. Це – подальше вдосконалення нашої підтримки України у битві за Донбас", – сказав неназваний посадовець Пентагону.

Він уточнив, що ці артилерійські снаряди можна застосовувати на техніці, яка вже є в розпорядженні України. Вони певний час перебувають на озброєнні армії США, а в Україну будуть надані вперше.

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Топ коментарі

  • govtva
    Отличная новость полетят на встречу полковым штабам и складам.
  • Aleksey NotBad
    Считай что небольшие ракеты,которые хер перехватишь из за своих размеров) . Кацапы на сирийцах тестировали свое оружие. А мы теперь на кацапам тестируем натовское, ха-ха.
  • nephilim
    Це наша історична місія знищити Росію. І ми обовʼязково виконаємо це жест доброї волі.

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