Сміттєзвалище, птахокомплекс та поле обстріляли окупанти на Харківщині, - ОВА

Російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі на Харківщині.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія" протягом доби на Харківщині. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.



Цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді, Харківського району. Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Так само о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді", - йдеться в повідомленні.

На Ізюмщині через обстріли горіло сміттєзвалище, площею 5 га. Також на Ізюмщині сталося загоряння птахокомплексу.

"У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа - більше ніж 25 га! Знову під обстрілами Золочівська громада, виникали пожежі у складських приміщеннях", - зазначив очільник ОВА.

Через обстріли у Циркунівській громаді постраждала жінка 64 років, вона дістала осколкові поранення, стан - середній. Медики надали всю необхідну допомогу.

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