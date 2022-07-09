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Окупант з 4-ї бригади "ЛНР" Андрій Морозов про російських генералів: "Толпа необучаемых дебилов"

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Окупант з 4-ї бригади "ЛНР" Андрій Морозов про російських генералів: "Толпа необучаемых дебилов"
Андрій Морозов, окупант з четвертої бригади "ЛНР", перерахував невдачі вищого військового керівництва РФ, звинувативши його в непрофесіоналізмі та корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише в Live Journal.

Так, загарбник критикує дії вищого військового керівництва РФ. За його словами, в перший місяць війни незахищені тилові колони направили в Україну, де вони були розбиті. 

В квітні-червні армія РФ "вбивала батальйонами" своїх військових. 

А в червні-липні армія окупантів почала втрачати військові склади, через що виник "снарядний голод".

"Я знаю, що нашою армією керує натовп ненавчаних дебілів. Тупо підлих, жалюгідних, мстивих, дріб'язкових, злодійкуватих, стадних, що збираються у великі "армійські мафії", що заносять "десятину" від своїх доходів на самий верх. Просто тупі недалекі злодії. Як і громадянське керівництво країни, різниця невелика.

І навіть самі дебіли починають про це здогадуватись. Про те, що вони дебіли. І, звичайнож, про те, що крали в себе самих. Крали власне майбутнє", - скаржиться окупант Морозов.

Окупант з 4-ї бригади ЛНР Андрій Морозов про російських генералів: Толпа необучаемых дебилов 01
Окупант з 4-ї бригади ЛНР Андрій Морозов про російських генералів: Толпа необучаемых дебилов 02

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Топ коментарі

  • Viden
    дебіл про дебілів... да уж...
  • Amber
    Ви там всі дибіли , вбивці , мародери і кончені тварюки ‼️
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дебіли не можуть зрозуміти що вони дебіли-бо вони дебіли...
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