Окупант з 4-ї бригади "ЛНР" Андрій Морозов про російських генералів: "Толпа необучаемых дебилов"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише в Live Journal.
Так, загарбник критикує дії вищого військового керівництва РФ. За його словами, в перший місяць війни незахищені тилові колони направили в Україну, де вони були розбиті.
В квітні-червні армія РФ "вбивала батальйонами" своїх військових.
А в червні-липні армія окупантів почала втрачати військові склади, через що виник "снарядний голод".
"Я знаю, що нашою армією керує натовп ненавчаних дебілів. Тупо підлих, жалюгідних, мстивих, дріб'язкових, злодійкуватих, стадних, що збираються у великі "армійські мафії", що заносять "десятину" від своїх доходів на самий верх. Просто тупі недалекі злодії. Як і громадянське керівництво країни, різниця невелика.
І навіть самі дебіли починають про це здогадуватись. Про те, що вони дебіли. І, звичайнож, про те, що крали в себе самих. Крали власне майбутнє", - скаржиться окупант Морозов.