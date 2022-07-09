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Заяви конгресвумен США Спартц про нібито зв'язки Єрмака з РФ - це маніпуляція, - МЗС

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Заяви конгресвумен США Спартц про нібито зв'язки Єрмака з РФ - це маніпуляція, - МЗС
В МЗС прокоментували заяви конгресвумен США Вікторії Спартц про нібито зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з Росією.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав заяви Спартц "маніпуляцією", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США.

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження.

Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

Читайте: МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Борислав Береза (скріни татарова - за цією ссиллю): "Какие же дебилы работают в ОП. Они решили отвертить ... А попытка обвинить Викторию Спартц в коррупции, исполненная в анонимном ОПешечном стиле, показывает уровень днища этих идиотов. Сейчас начнут разгонять, что она трампистка, не хочет помогать Украине и так далее. Хомячкам может и зайдет. Для того, чтоб понять кому отвечают полудурки в полукедах из ОП, хочу напомнить, что республиканка Виктория Спартц присутствовала на подписании ленд-лиза, а это о многом говорит для тех, кто понимает происходящее в американском политикуме"
    Так вот, эта история только начало. И процесс запустило то, что ОП обманул США и ЕС не назначив Главу САП и игнорируя борьбу с коррупцией даже во время войны.
    Кстати, в еще одном обращении Спартц есть прямая рекомендация Зеленскому: - Президент Зеленский должен перестать играть в политику и театр и начать управлять, чтобы лучше поддерживать свои военные и местные органы власти.

    Но укрсучвласть, видимо, ничего не поняла"
  • botoks
    почему манипуляция ? докажите что связей нет и все
  • Alex Bylim acfe5d4d
    зелена наволоч вкрай ******, готові похерити підтримку США заради ******** агента рашистів який щє до війни повинен був присісти
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