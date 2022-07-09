Заяви конгресвумен США Спартц про нібито зв'язки Єрмака з РФ - це маніпуляція, - МЗС

В МЗС прокоментували заяви конгресвумен США Вікторії Спартц про нібито зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з Росією.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав заяви Спартц "маніпуляцією", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США.

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження.

Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

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