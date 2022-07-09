Окупанти посилюють охорону порту Маріуполя у зв’язку з початком його відновлення як військово-вантажної бази, - Андрющенко

У Приморський район Маріуполя прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха-Донецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора в місто прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха/Донецьк. Автобуси проїхали до Приморського району. Така ротація вказує на посилення охорони перш за все в порту в зв’язку з початком його реального відновлення як військово-вантажної бази", - зазначив він.

Крім того Андрющенко зазначив, що за перевіркою повідомлень з чат-боту "Спротив" встановлено шість зрадників, зокрема одну особу, причетну до корегування вогню та збору даних для російської артилерії.

Підтверджено місцерозташування двох складів БК окупантів в житлових кварталах. Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшли на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати як "живий щит" прикриття складів, терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки", - закликав Андрющенко.

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