Зрадника-нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР

Колишнього "слугу народу" Олексія Ковальова, якого підозрюють у держзраді та пособництві РФ, виключили зі складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент виключив депутата- колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ. За відповідну постанову №7535 проголосувало - 279 депутатів.



По фракціям:



СН-188

ЕС- 18

Батьківщина - 12

Платформа за життя та мир- 13

За майбутнє - 9

Голос - 8

Довіра - 13

Відновлення України - 9

Позафракційні - 9



Сподіваюсь, що скоро буде і рішення правоохоронних органів по цьому зраднику. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.

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