Зрадника-нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР
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Колишнього "слугу народу" Олексія Ковальова, якого підозрюють у держзраді та пособництві РФ, виключили зі складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент виключив депутата- колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ. За відповідну постанову №7535 проголосувало - 279 депутатів.
По фракціям:
СН-188
ЕС- 18
Батьківщина - 12
Платформа за життя та мир- 13
За майбутнє - 9
Голос - 8
Довіра - 13
Відновлення України - 9
Позафракційні - 9
Сподіваюсь, що скоро буде і рішення правоохоронних органів по цьому зраднику. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.