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Зрадника-нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР

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Зрадника-нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР
Колишнього "слугу народу" Олексія Ковальова, якого підозрюють у держзраді та пособництві РФ, виключили зі складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент виключив депутата- колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ. За відповідну постанову №7535 проголосувало - 279 депутатів.

По фракціям:

СН-188
ЕС- 18
Батьківщина - 12
Платформа за життя та мир- 13
За майбутнє - 9
Голос - 8
Довіра - 13
Відновлення України - 9
Позафракційні - 9

Сподіваюсь, що скоро буде і рішення правоохоронних органів по цьому зраднику. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.

Також читайте: Колишній "слуга народу" Ковальов допомагав окупантам вивозити зерно та сіль з Херсонщини до РФ, - Венедіктова

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Як і його шеф.
    "США розглядає можливість введення санкцій проти Гетманцева"

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Воно мабуть ще досі заробітну платню отримує з бюджету України...
  • Super Gut
    Ой, а хто цього зрадника ковальова привів до верховної ради?! Тільки не кажіть, що зараз не на часі критикувати рашистське шапіто на банковій.
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