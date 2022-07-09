На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ

В Конгресі США попросили Байдена перевірити можливі зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з РФ. Натомість Telegram-канал "Резидент", який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ, став на захист очільника Офісу Президента.