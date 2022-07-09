На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ
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В Конгресі США попросили Байдена перевірити можливі зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з РФ. Натомість Telegram-канал "Резидент", який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ, став на захист очільника Офісу Президента.
Про це у Facebook пише журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, Єрмак у нас Джеймс Бонд. Але це не точно", - прокоментувала вона.
Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
В МЗС назвали це "маніпуляцією".