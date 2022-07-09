Рада прийняла за основу закон про призупинення виплат кредитів на знищене майно

Верховна Рада прийняла за основу закон 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Законопроєкт спрямований на підтримку позичальників, майно яких було знищено або зазнало ушкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Законопроєктом пропонується залежно від місцезнаходження майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначати дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або списано (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль).

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