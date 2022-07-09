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Петиція до Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідну кількість голосів

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Петиція до Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідну кількість голосів
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні зібрала понад 25 тис. голосів. Після її розгляду президент Зеленський дасть відповідь на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, як і у традиційних пар", - пише автор петиції.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Що там з легалізацію короткостволів та іньшої зброї?
  • Kiev_Kiev_777
    почему нет блюющего смайлика ?
  • maravillo
    О, зараз повилазять ті, що хочуть мати права і рівність як в Європі, але залишатись зі своїми печерними поглядами.
    Ніщо не робить нас ближче до кацапів, як православ'я і нетерпимість до геїв.
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