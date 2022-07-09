Петиція до Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідну кількість голосів

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні зібрала понад 25 тис. голосів. Після її розгляду президент Зеленський дасть відповідь на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, як і у традиційних пар", - пише автор петиції.

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