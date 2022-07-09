$360 млн гуманітарної допомоги нададуть США Україні, - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.
Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.