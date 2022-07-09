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Не підуть навчатись - вивезуть у Крим: на Херсонщині російські окупанти погрожують батькам школярів

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Не підуть навчатись - вивезуть у Крим: на Херсонщині російські окупанти погрожують батькам школярів
На Херсонщині загарбники зможуть запустити не більше 20% шкіл, наразі ворог погрожує керівникам шкіл, розповсюджує чутки про те, що дітей, які не підуть у школи з російською програмою, відбиратимуть у батьків і відправлятимуть у Крим.

Про це заявив у ефірі телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жахлива у нас ситуація насправді ще з освітою. Тому що останнім часом орки просто … знаєте, просто "танком їдуть" по наших освітянах. Їх забирають з домівок, кидають у камери директорів шкіл, керівників управлінь освіти у громадах і змушують до організації освітнього процесу під навчальний рік. Для того, щоб вони збирали трудові колективи, складали списки вчителів, які готові працювати за російською програмою", - каже Соболевський.

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За його словами, окупанти активно розповсюджують чутки, що батьків, чиї діти не підуть у школи, які планують запустити за російськими програмами (а це не більше 10 - 20% шкіл), позбавлятимуть батьківських прав. "І що цих дітей будуть відправляти жити та отримувати освіту у Криму. Це Каховка, Нова Каховка транслює отаке", - каже Соболевський. Він зазначив, що сподівається, що це лише фейк.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Маю надію що до осені жодної кацапської смердючої свині на Херсонщіні вже не буде...
  • Frol Fedoroff
    Плохо вы историю Московии знаете. Заселят своими орками. Почему на юге Украины так много ваты? Все просто. Служило кацапское дерьмо на Северном флоте, вышло на пенсию - на юга. Адмиралы в Севастополь, Капитаны 1-го, 2-го ранга в Одессу, Николаев, Херсон. Прочая шваль - летехи да мичманы - в Очаков, Измаил
  • Fundador Null
    Голосування по приколу має свою ціну. Хоть паржом і хуже не будет )))) Замість евакуації отримали ЗЕлений Х..Й
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