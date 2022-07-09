У Маріуполі на "Азовсталі" стався вибух, серед окупантів є постраждалі, - Андрющенко

У захопленому російськими військами Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" стався вибух, є постраждалі серед загарбників.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно о 12:30 ще один вибух. Цього разу в районі Азовсталі. Одночасно на території Азовсталі виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що наразі чекає на підтвердження, але в будь-якому разі новину можна назвати доброю - Маріуполь мститься.

Перед цим він повідомив: "Сьогодні в 5:56 ранку в районі ММК їм. Ілліча пролунав вибух, який чуло все місто. Центр, Житловий мікрорайони 17; 23 та навіть до Сартани будинки здригнулись. Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб".