Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон
Про це повідомляє CBC із посиланням на канадського міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Федеральний міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив у п'ятницю, що "це непросто, і ми ще не ухвалили рішення, але ми, звичайно, розмовляємо з нашими друзями – Україною та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.
Канадська радіомовна корпорація також звернулася за коментарем до компанії-виробника турбіни Siemens Energy Canada з проханням прокоментувати повідомлення з Берліна про те, що Канада вирішила задовольнити запит Німеччини щодо передачі їй турбіни. "Я вперше про це чую", - заявила представниця компанії Енн Адейр.
За її словами, наразі ніяких змін немає, і Siemens Energy Canada продовжує дотримуватися санкційного режиму.
Також Адейр заявила, що простої доставки турбіни до Німеччини, а не "Газпрому", буде недостатньо, щоб обійти санкції. За її словами, Siemens очікує, що це питання буде вирішено через офіційне звільнення від санкцій, виправдане гуманітарними міркуваннями з огляду на енергетичні потреби Німеччини.
Як зазначає CBC, у п’ятницю посольство України в Канаді також оприлюднило заяву, в якій йдеться про те, що українській стороні відомо про діалог між Канадою та Німеччиною щодо турбіни Siemens і що Україна сподівається, що "уряд Канади забезпечить повну цілісність чинного режиму санкцій".
Як повідомлялося, Київ звернувся до Канади з проханням не повертати росії турбіну Siemens, яка перебувала там на технічному обслуговуванні, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляє партнерів повернути агрегат, щоб у рф не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.
Газпром минулого місяця скоротив потужності трубопроводу "Північний потік-1" до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, що обслуговується компанією Siemens Energy в Канаді.
Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.