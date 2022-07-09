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Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон

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Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон
Канада ще не ухвалила рішення щодо повернення після планового ремонту газової турбіни для трубопроводу "Північний потік- 1" та продовжує діалог з партнерами з України та Німеччини з цього питання.

Про це повідомляє CBC із посиланням на канадського міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив у п'ятницю, що "це непросто, і ми ще не ухвалили рішення, але ми, звичайно, розмовляємо з нашими друзями – Україною та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.

Канадська радіомовна корпорація також звернулася за коментарем до компанії-виробника турбіни Siemens Energy Canada з проханням прокоментувати повідомлення з Берліна про те, що Канада вирішила задовольнити запит Німеччини щодо передачі їй турбіни. "Я вперше про це чую", - заявила представниця компанії Енн Адейр.

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За її словами, наразі ніяких змін немає, і Siemens Energy Canada продовжує дотримуватися санкційного режиму.

Також Адейр заявила, що простої доставки турбіни до Німеччини, а не "Газпрому", буде недостатньо, щоб обійти санкції. За її словами, Siemens очікує, що це питання буде вирішено через офіційне звільнення від санкцій, виправдане гуманітарними міркуваннями з огляду на енергетичні потреби Німеччини.

Як зазначає CBC, у п’ятницю посольство України в Канаді також оприлюднило заяву, в якій йдеться про те, що українській стороні відомо про діалог між Канадою та Німеччиною щодо турбіни Siemens і що Україна сподівається, що "уряд Канади забезпечить повну цілісність чинного режиму санкцій".

Як повідомлялося, Київ звернувся до Канади з проханням не повертати росії турбіну Siemens, яка перебувала там на технічному обслуговуванні, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляє партнерів повернути агрегат, щоб у рф не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

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Газпром минулого місяця скоротив потужності трубопроводу "Північний потік-1" до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, що обслуговується компанією Siemens Energy в Канаді.

Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Мощь❗Высоко технололичное изделие. По этому одичалые сами сделать такое не способны☝
  • Alexey Poltorak
    Пралллльна, тарапится не нада (с)
  • Саша Киев
    нададудь найпотужніші турбіни і багато досить, але...ні в якому разі не можна поспішати, треба уважно вивчити питання та провести консультації із усіма партнерами чи це не призведе до ескалації...в треба дозвіл від всіх виробників та власників технологій ))
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