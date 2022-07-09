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Зеленський звільнив голову Херсонської ОВА Лагуту і призначив керувати областю його першого заступника Бутрія

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Зеленський звільнив голову Херсонської ОВА Лагуту і призначив керувати областю його першого заступника Бутрія
Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою ним заявою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента. 

Тимчасове виконання обов'язків голови Херсонської ОДА покладається на Дмитра Бутрія.

Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

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Топ коментарі

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Область просрал-получи повышение.Может и медальку какую дадут за великие свершения.
  • Bodalux
    У Зеленського губернатори ще ті "орли", високо літають і за про*оби не відповідають)

    А що сталося? Відмивка дезертира й імовірного зрадника не спрацювала? Чи за когось нового місцеві лобісти Єрмаку піднесли?

    Тут представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОДА. Ну, в нас дуже "самостійний" уряд - як з опи накажуть, так і погодить. Але ж це треба було понад 4 місяці, щоб нарешті дійшло. Але ж перед тим пару місяців імітували присутність Лагути в вирішенні проблем окупованої області, вели спеціальний під нього заточений офіційний телеграмканал Херсонської ОДА. Та, зрештою, десь за три місяці добавили йому приставку "голова ОВА", а це робиться виключно президентським рішенням. Почали нарешті витягувати на четвертому місяці війни на ефіри свого телемарафону. Й раптово такий облом...

    Але це добре, що цю особу звільнять, погано, що кращого навряд чи поставлять. А вся історія - ілюстрація злочинної кадрової політики зеленої влади за умов війни.

    P.S.: Про Лагуту й зраду керівництва області я вже давніше писав великий матеріал. Він утік з Херсонщини ще в перші години війни, а з ним разом уся обласна верхівка. Зірвано формування тероборони, мобілізаційної роботи тощо. Потім десь заникався, що я аж припустив, що перебрався до окупованого Криму. А потім почалася його легалізація владою. Але щось пішло не так. Я десь трошки підозрюю в чому. Там дещо із місцевими колаборантами пов'язано. а ще мені не подобається історія з викраденням/не викраденням мера Колихаєва. Чомусь його взялися викрадати саме тоді, коли в Києві почали задавати питання: а чи не слід його кваліфікувати, як посібника окупантів. Колихаєв - колишній партійний шеф та соратник Лагути.
    Т.Чорновіл 28 червня
    https://t.me/Chornovil_official/6642
  • Сергей Якимец f3ff978b
    Как насчет зеленых питушков, следом за фсбшной мразотой, как там 5 лярдов с Привата? как там битум с белоруссии, как там асфальт?

    Вы просто черти зеленые...я вас ненавижу! Вы убили людей...вы не смогли помешать убийцам...вы убийцы...смерть украинцев на вашей совести
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