Зеленський звільнив голову Херсонської ОВА Лагуту і призначив керувати областю його першого заступника Бутрія
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою ним заявою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента.
Тимчасове виконання обов'язків голови Херсонської ОДА покладається на Дмитра Бутрія.
Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.