Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса
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Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів у Чехії - Євгена Перебийніса Угорщині - Любов Непоп.
Як інформує Цензор.НЕТ, укази про звільнення розміщені на сайті Глави Держави.
Так, в указі №480/2022 від 9 липня зазначається: "Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині".
У тексті указу №482/2022 говориться: "Звільнити Перебийніса Євгена Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці".