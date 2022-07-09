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Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса

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Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів у Чехії - Євгена Перебийніса Угорщині - Любов Непоп.

Як інформує Цензор.НЕТ, укази про звільнення розміщені на сайті Глави Держави.

Так, в указі №480/2022 від 9 липня  зазначається: "Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині".

У тексті указу №482/2022 говориться: "Звільнити Перебийніса Євгена Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    РОсія руками "Блазня" переходить до атак на дипломатичному фронті? Звільнить досвідчених а на їх місце призначить придурків які або нічого робить не будуть або будуть тишком-нишком паскудить! Інших підлеглих "блазенська команда" не призначає!
  • Krug J
    Раз розпочалась така вечірка, може пан боневтік на себе та дєрмака на без терміновий відпочинок накатає указ?
  • Vika Lysenko
    Под шумок войны назначили 25-летнюю любовницу шмыгаля маникюрщицу зам.министром с сумасшедшей зарплатой
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