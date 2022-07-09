Подякував Франції за намір відбудовувати Чернігівщину, - Зеленський провів перемовини зі спікером французького сенату Ларше
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. У зв'язку із цим сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги силам оборони України.
Він також наголосив на важливості напрацювання дієвих гарантій безпеки для нашої держави. "Володимир Зеленський зазначив, що Франція є одним із ключових партнерів України в цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.
Президент подякував за готовність Франції за намір сприяти у відновленні Чернігівської області.
Глава держави відзначив важливу роль Франції у набутті Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.
"Роль французького головування в ЄС у цьому процесі, а також позиції вашої держави та особисто президента Емманюеля Макрона неможливо переоцінити", – наголосив Зеленський.