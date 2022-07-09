У російському концерні "Азмаз-Антей" скандал: С-400 не можуть збивати ракети HIMARS, а ЗСУ цими ракетами знищили цей комплекс у Харцизьку, - Геращенко

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що через використання ЗСУ системи РСЗВ "HIMARS" в середовищі російських виробників зброї здійнявся скандал.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Геращенко зазначив: "У міноборони Росії почалися розборки з керівництвом виробником хвалених систем ППО - С300 і С400 - концерном "Алмаз-Антей".

Глава Правління - екс прем'єр міністр Росії Михайло Фрадков і директор концерну Ян Новіков можуть не тільки позбутися постів, але і отримати кримінальні справи за підрив обороноздатності Росії.

Керівництво цієї злочинної організації під час укладання багато мільярдних контрактів на постачання С-400 гарантувало, що їхня система ППО гарантовано збиватиме не тільки літаки і вертольоти, а й ракети, які запускають американські РЗСО "HIMARS".

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Як завжди це буває у ВПК нацистської Росії, технічні характеристики флагманського комплексу ППО завищили в рази, а гроші виділені на розробку С400 розікрали.

Обман виявився нещодавно, коли С400 не змогли збити жодну ракету "HIMARS" ні на Донбасі ні в Запорізькій ні в Херсонській областях.

Мало того, під час удару по військовій базі росіян у Харцизьку, ракетами HIMARS було знищено комплекс С400, який мав прикривати цей район від ударів з повітря.

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Тобто комплекс ППО С400 не може не те що охороняти повітряний простір, а навіть не в змозі захистити себе!

Думаю, що ця історія призведе не тільки до гучних відставок і кримінальних справ, а й до відмов потенційних покупців від продукції концерну "Алмаз-Антей".

Впевнений, що знищений у Харцизьку комплекс С400 є не останнім у послужному списку "HIMARS" в Україні".

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