В України сьогодні вже є захист нашого неба: російські літаки у нас вже не літають, - Резніков
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Резніков наголосив, що українські військові збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, проте захист неба треба суттєво посилювати.
"У нас, в України, і сьогодні вже є захист нашого неба. Він не ідеальний, але, повірте, ми досить велику кількість ракет збиваємо, які летять. Ворожі літаки у нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші. Агресор стріляє ними з території росії, з території білорусі, з акваторії Чорного та навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму. Ворог боїться наблизитися, бо у нас дуже професійні Повітряні сили, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК", – наголосив Резніков.
Однак, за його словами, в Україні буде неефективна система "Залізний купол", і замість неї потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.
"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, у гаражах. Від крилатих та балістичних ракет "Залізний купол" не захищає. Там є інша система ППО, яка розвивається і в самому Ізраїлі, і є в Чехії, і в США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, у тому числі від наших партнерів", – наголосив міністр оборони України.