Окупанти атакували ракетами всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено, - голова ОВА

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту в Донецькій області, загинуло троє людей і ще вісім поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та містам у відносному тилу", - написав він.

Кириленко уточнив, що, зокрема, під вогнем звільнена від росіян Павлівка в Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано одну хату, без постраждалих.

Він зазначив, що в Авдіївці – понад 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

У Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці - спалахнула пожежа в полях.

В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляно дачний кооператив, у Новоселівці Першій - без постраждалих.

У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах - вже зараз відомо про 1 загиблого та 3 поранених. Також пошкоджено молокозавод та меблеву фабрику.

У Світлодарській громаді чотири особи отримали поранення у Зайцевому. Також один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

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