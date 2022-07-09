Конгресвумен США Спартц: Зеленський повинен вирішити питання Єрмака, а МЗС варто утриматися від нападок

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен розв'язувати проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.

Про це йдеться у заяві на її сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак", - йдеться у заяві.

Вона перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака:

- Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;

- Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

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- Запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

- Саботаж Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";

- Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців і українців, і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

"Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

У відповідь в МЗС заявила, що дії Спартц "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".