Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, поранено 5 людей, - ОВА

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію щодо обстрілів області російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ОВА написав у телеграмі.

Він зазначив: "Росіяни протягом дня обстрілювали три громади області.

Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів - росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по Сумщині з РСЗВ та стріляли з гелікоптерів, - ОВА

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині ще 4.

Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів. Додатково. Щодо ранкових обстрілів сьогодні: внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей".

Також читайте: Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер, - ОВА