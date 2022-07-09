Німеччина розв’язала проблему з боєприпасами для "Gepard", які передадуть ЗСУ. Допомогла Норвегія, - Spiegel

Німеччина розв’язала проблему з постачанням Україні самохідних зенітних установок Gepard, боєприпаси для них виготовлять у Норвегії.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

З постачанням "Гепардів" були проблеми, оскільки було доступно лише близько 60 000 необхідних для них 35-мм снарядів. Спершу німецька влада знайшла такі боєприпаси в Південній Америці, проте їхню передачу Україні не схвалила країна-виробник – Швейцарія.

Проте джерела видання кажуть, що після кількох тижнів зусиль адміністрація канцлера Німеччини Олафа Шольца разом із міністерством оборони Норвегії все ж таки знайшли норвезького виробника, який може виготовити додаткові боєприпаси.

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За даними Spiegel, у федеральному уряді впевнені, що найближчими місяцями зможуть надати в Україну велику кількість боєприпасів для Gepard.

Журналісти вважають, що нічого не повинно завадити Німеччині передати Україні 30 "Гепардів". Виробник вже навчає українських військових використовувати цю зброю, яка має захищати міста та критичну інфраструктуру від російських ударів.

Якщо все піде за планом, то перші "Гепарди" мають надіслати в Україну вже цього місяця, підсумували у Spiegel.