Навчання військовослужбовців ЗСУ в Британії: Воллес відвідав українських воїнів

До Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців до 10 тисяч українців.

У зв'язку з початком навчань з українськими військовими зустрівся міністр оборони країни Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи досвід британської армії, ми допоможемо Україні відновити сили та посилити опір у захисті суверенітету країни та права вибирати власне майбутнє", - сказав міністр.

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У програмі задіяно близько 1050 військовослужбовців ЗС Великої Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

Навчання дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.

Зазначається, що Велика Британія раніше в рамках програми ORBITAL з 2015 по 2022 рік провела підготовку 22 тисяч українців.

Обсяг допомоги Великої Британії Україні наразі становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів та включає понад 5 тисяч одиниць протитанкових систем NLAW та реактивних систем залпового вогню M270.