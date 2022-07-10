Новини • Санкції проти Росії

Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

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Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості
Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

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Топ коментарі

  • vadik kut
    цеж добре! красно дякуємо!👏
  • stels400
    Рашку потрібно звести в нуль !Цих тварюк потрібно нищити і розірвати щоб світ існував спокійно і мав спокійно розвиватись без цих дятлів!
  • Vedana
    Так що там з турбіною ?
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