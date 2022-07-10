Продовольча криза є одним з російських важелів шантажу, - Центр протидії дезінформації
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє в Телеграмі.
Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.
Тим часом кремлівські пропагандисти транслюють думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через "спецоперацію", а нібито через блокування Україною експортних шляхів.
У кремлі заявляють, що буцімто готові до діалогу і хочуть вирішити продовольче питання "максимально швидко та безболісно". Та водночас збройні сили росії знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Також росіяни продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій.
"Продовольча криза - це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів рф. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ", - наголосили в ЦПД.