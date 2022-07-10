Євросоюз працює над посиленням контролю за виконанням санкцій проти Росії, - WSJ

ЄС обговорює нові заходи, покликані посилити контроль за виконанням санкцій проти Росії всередині блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, обговорюються нові заходи, які можуть закрити лазівки, посилити правозастосування санкцій і поліпшити обмін даними між країнами ЄС.

Найпроблемніша зараз область застосування санкцій в Європі - це виявлення і заморожування активів, що належать потрапили під санкції росіянам, стверджує видання.

В основі проблеми - поділ повноважень між Єврокомісією, яка визначає санкційну політику, і численними національними міністерствами, наглядовими органами і галузевими групами, яким пропонується ці санкції інтерпретувати і застосовувати.

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У Євросоюзі немає єдиного правозастосовчого підрозділу, подібного управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, який може штрафувати порушників санкцій всередині країни і за кордоном.

Крім того, повноваження Брюсселя з розслідування порушень обмежені, оскільки влада ЄС "побоюються розгнівати національні уряди", відзначає WSJ.

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Євросоюз стверджує, що заморозив активи потрапили під санкції росіян вартістю понад 14 млрд доларів, але чиновники визнають, що можуть багато втрачати, пише WSJ. Складнощі, зокрема, викликають спроби визначити справжніх власників активів, які можуть оформлятися на закордонні компанії і трасти або на родичів.

Зараз влада ЄС, як пише WSJ, працюють над вдосконаленням законодавства і створюють цільові групи для контролю за виконанням санкціями, зазначає видання. Останній, шостий пакет санкцій Євросоюз ввів на початку червня.

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