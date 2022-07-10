Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
Як інформує ЦензорНЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.
Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.
В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".
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У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.
"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.
Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.
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