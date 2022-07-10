Ексглава МЗС Британії Хант та ексміністр екології Джавід заявили про висування своїх кандидатур на посаду прем'єр-міністра
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.
Хант заявив, що він єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Бориса Джонсона.
"Я вказував на те, що пішло не так задовго до будь-якого з інших основних претендентів, і я не захищав те, що не можна виправдати. Тому, вибираючи мене, Консервативна партія посилає сигнал тим виборцям про те, що ми прислухалися до їх побоювань і змінилися", - заявив він.
Своєю чергою Джавід заявив, що останнім часом консерватори "збилися зі шляху".
"Я збираюся висунути свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра нашої великої країни. Я думаю, що за останні пару років ми трохи збилися зі шляху, намагаючись зробити трохи того, трохи цього. І люди, можливо, відчувають, що не знають, що консерватори насправді зроблять для них", - заявив ексміністр.