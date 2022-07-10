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Ексглава МЗС Британії Хант та ексміністр екології Джавід заявили про висування своїх кандидатур на посаду прем'єр-міністра

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Ексглава МЗС Британії Хант та ексміністр екології Джавід заявили про висування своїх кандидатур на посаду прем'єр-міністра
Колишній глава МЗС Британії Джеремі Хант і ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявили про плани висунути свої кандидатури на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

Хант заявив, що він єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Бориса Джонсона.

"Я вказував на те, що пішло не так задовго до будь-якого з інших основних претендентів, і я не захищав те, що не можна виправдати. Тому, вибираючи мене, Консервативна партія посилає сигнал тим виборцям про те, що ми прислухалися до їх побоювань і змінилися", - заявив він.

Своєю чергою Джавід заявив, що останнім часом консерватори "збилися зі шляху".

"Я збираюся висунути свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра нашої великої країни. Я думаю, що за останні пару років ми трохи збилися зі шляху, намагаючись зробити трохи того, трохи цього. І люди, можливо, відчувають, що не знають, що консерватори насправді зроблять для них", - заявив ексміністр.

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Топ коментарі

  • Lidiya Ivanova
    На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
  • Sophia-Maria Duglass
    Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
    Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
    А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
  • три - пятнадцать
    Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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