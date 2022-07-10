Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку"

Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що дозвіл на експорт було видано після великих обговорень з "нашими європейськими друзями і союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

"Канада видасть обмежений за часом і відкличний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін до Німеччини", - йдеться в заяві.

Російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон