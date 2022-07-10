РФ має намір анексувати частину або всю Харківську область, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід’ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.
Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.
"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – зазначають аналітики.
Ключові висновки експертів ISW:
- Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.
- Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку в цьому районі.
- Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.
- Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.
ISW зазначає, що 9 липня російські війська не здобули підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.