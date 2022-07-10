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Розвідки Росії і Білорусі намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії, - спецслужби

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Розвідки Росії і Білорусі намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії, - спецслужби
Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що розвідки Росії і Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні чиновників у прикордонних регіонах, де розгортаються сили союзників з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Зазначається, що російські і білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, які володіють інформацією, яка містила б державну таємницю або інші дані з обмеженим доступом.

Згідно з аналізом VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії і Білорусі - реакція Латвії та її союзників на вторгнення Росії в Україну, в тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.

Також Москва і Мінськ зацікавлені в будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисні для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації в ширший військовий конфлікт.

Крім того, спецслужби двох країн націлені на вербування посадових осіб органів самоврядування поблизу східних кордонів країни, де розгорнуті сили союзних країн.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
  • Русский Алкаш
    А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
  • Igor Abolinsh
    Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
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