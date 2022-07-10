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За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров

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За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров
Протягом першого тижня від старту проєкту "Армія дронів" українці зібрали 400 мільйонів гривень.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - написав Федоров.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    а скільки дав коломойський????
    і чи є так СН які дають на ЗСУ????
  • 5 копійок
    95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
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