За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров

Протягом першого тижня від старту проєкту "Армія дронів" українці зібрали 400 мільйонів гривень.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - написав Федоров.

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