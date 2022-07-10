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Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА. ФОТО

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 01

"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку  вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів". У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували ракетами всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено, - голова ОВА

Відомо, що наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 03
Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 04
Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 05


Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 06

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 07

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Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 08

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 09

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
  • Free Man 1146225d
    По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
  • галина галка
    Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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