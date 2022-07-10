Ворог провів розвідку боєм біля Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мав і відійшов, - Генштаб ЗСУ
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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій українських військ.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 10 липня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
Противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - повідомили в Генштабі.