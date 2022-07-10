Вночі у Харкові лунали вибухи
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Вночі у Харкові пролунали вибухи, в результаті нічних "прильотів" почалися пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В результаті нічних "прильотів", як повідомляють місцеві жителі, почалися пожежі. На місце інциденту виїжджали рятувальники.
Вибухи були чутні під час тривоги, повідомляється в місцевих Telegram-каналах.
Так, о 03: 26 у Харкові та області була оголошена повітряна тривога. Через три хвилини жителі міста почули перший вибух, за яким відразу ж пішов ще один.
За інформацією місцевих жителів, через "прильоти" почалися пожежі. Однак де саме стався вибух і чи постраждали люди - не повідомляється. Харків'яни чули свист, після якого відразу ж стався вибух.