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Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул

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Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул
У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим попаданням трьох російських ракет "Калібр" знищено підприємство промислової інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено", - написав Вілкул.

За його словами, втрати уточнюються.

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Топ коментарі

  • Алекс Бек
    73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
  • три - пятнадцать
    на жаль превеликий, не може прикрити ППО всю країну,
    а тут ще тей гребаний асфальт...
  • Алекс Бек
    В Вови мала родіна це Ізраїль а бальшая Рашокацапія..его так учили з щаслитвого советского детства ..
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