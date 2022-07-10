Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул

У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим попаданням трьох російських ракет "Калібр" знищено підприємство промислової інфраструктури.