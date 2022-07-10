Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул
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У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим попаданням трьох російських ракет "Калібр" знищено підприємство промислової інфраструктури.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено", - написав Вілкул.
За його словами, втрати уточнюються.