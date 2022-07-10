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В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО

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Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають у коментарях, ймовірно, вибухають склади боєприпасів російських окупантів.

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Шахтарську з ночі лунають вибухи, детонує склад боєприпасів військ РФ. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • NCG
    вот тут мы видим реально попадание в склады
    а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
    или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
    по привычке
    когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
    даже не удосужились врать меньше
  • Garry Grant
    Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
  • Яр Холодний
    Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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