В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО
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Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначають у коментарях, ймовірно, вибухають склади боєприпасів російських окупантів.
Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.