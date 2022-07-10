В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО

Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.