Унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. В області загинула 20-річна жінка, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.
" У Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень", - додають у ОВА.
Олег Синєгубов зазначив, що у селищі Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок та загинула 20-річна жінка. Також поранена та госпіталізована 42-річна жінка.
"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях", - повідомляють у ОВА.