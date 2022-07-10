Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 300 осіб.