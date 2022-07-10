У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів, - КМДА
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У Києві відновили рух шести тролейбусних маршрутів, які були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
Так, відновився рух тролейбусів за постійними схемами:
- № 6 - "Мінський масив - Майдан Незалежності";
- № 18 - "Майдан Незалежності - вулиця Сошенка";
- № 25 - "Станція метро "Почайна" - проспект Свободи";
- № 28 - "Станція метро "Лук'янівська" - проспект Свободи";
- № 32 - "Вулиця Північна - вулиця Сошенка";
- № 33 - "Мінський масив - залізничний вокзал Південний".
При цьому припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- № 6К - "Мінський масив - вул. Сирецька";
- № 32д - "вул. Північна - вул.Сирецька".