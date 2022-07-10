Через ворожі обстріли окуповані території Херсонщини перебувають без електропостачання

Через постійні артилерійські обстріли з боку підрозділів РФ населені пункти Херсонської області перебувають без електропостачання.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті постійних артилерійських обстрілів з боку підрозділів противника, деякі населені пункти Херсонської області перебувають без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Мешканців тимчасово окупованих територій примушують укладати нові трудові договори - з загарбниками. Те саме відбувається і з фахівцями зі сфери електропостачання. Чимало з них обирають працювати безоплатно, аби не співпрацювати з окупантами.

"Херсонці масово залишаються без роботи, а отже і без заробітної плати. Людей звільняють та відразу пропонують укласти новий трудовий договір, але вже на боці проросійської влади. Це ж стосується і працівників з електропостачання. Більшість електриків зараз працюють безкоштовно, адже відмовилися укладати трудові договори з російською владою. Вони вірять у перемогу України над окупантом. Їхній вклад є важливим у цій ситуації, це неабияка підтримка для держави", - зазначили у ОГВ "Каховка".

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